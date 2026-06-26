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علوم الدار

حملة للتبرع بالدم في «الشارقة لإدارة الأصول»

الحملة تساهم في دعم احتياجات بنوك الدم وتعزيز الجهود الإنسانية (من المصدر)
27 يونيو 2026 01:15

الشارقة (الاتحاد)

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في إطار مسؤوليتها المجتمعية وجهودها المستمرة في دعم المبادرات الإنسانية والصحية، نظّمت الشارقة لإدارة الأصول حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع مركز خدمات نقل الدم والأبحاث – الشارقة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تأكيداً على التزام الشركة بترسيخ قيم العطاء والتكافل المجتمعي، والمساهمة في دعم احتياجات بنوك الدم وتعزيز الجهود الإنسانية، بما يسهم في إنقاذ الأرواح وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى والمحتاجين. 
وقال سالم المدفع، الرئيس التنفيذي – إدارة الاتصال المؤسسي وقطاع تجربة العملاء: «نؤمن بأن المسؤولية المجتمعية تبدأ من الأفراد، ولذلك نحرص على توفير مبادرات تتيح لموظفينا المساهمة بشكل مباشر في خدمة المجتمع وإحداث أثر إيجابي ملموس، وتُشكل حملة التبرع بالدم فرصة لترجمة قيم العطاء والتضامن إلى ممارسات عملية تعزز روح المشاركة والتكافل بين أفراد المجتمع». 
وأضاف: «تجسد هذه المبادرة التزام الشارقة لإدارة الأصول بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز العمل الإنساني والتطوعي، كما تعكس الوعي المتزايد لدى موظفينا بأهمية المشاركة في المبادرات التي تسهم في دعم المنظومة الصحية وتلبية احتياجاتها، بما يعود بالنفع على المجتمع». 
وأضاف: «نواصل العمل على إطلاق مبادرات نوعية تجمع بين البعد الإنساني والمجتمعي، وتسهم في تعزيز مشاركة الموظفين في الأعمال التطوعية التي تترك أثراً مستداماً وتدعم جودة الحياة في المجتمع». 
وشهدت الحملة التي أقيمت في مقر الشركة، مشاركة من موظفي الشركة والشركات التابعة لها الذين حرصوا على الإسهام في هذه المبادرة الإنسانية، انطلاقاً من إيمانهم بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ الأرواح وتعزيز قيم التكافل والتضامن المجتمعي.

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