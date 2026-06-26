حصة بوحميد تزور المعرض التوعوي لمكافحة المخدرات في «دبي هيلز مول»

دبي (الاتحاد)

زارت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، المعرض التوعوي لمكافحة المخدرات الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي في «دبي هيلز مول»، وذلك تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، وكان في استقبالها العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، بحضور ممثلي الشركاء المشاركين في المعرض.

واطّلعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد على الخدمات والبرامج التوعوية والتأهيلية التي تقدمها الجهات المشاركة في المعرض. ومن جانبه، أكد العميد خالد بن مويزة، حرص شرطة دبي على المشاركة في الفعاليات والأنشطة العالمية كافة، مثل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لما لهذا اليوم من دور مهم في وقاية المجتمع من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية ونشر التوعية والإرشاد، مقدماً شكره لكل فرق العمل المشاركة في الفعاليات.

وقال العميد خالد بن مويزة، إن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بات حدثاً كبيراً بدولة الإمارات تشحذ فيه وزارة الداخلية وكل المؤسسات الأمنية بالدولة هممها من أجل دحض هذه الآفة السامة وحماية شبابنا منها، والسعي لنشر الثقافة الأمنية المجتمعية التوعوية لشرائح المجتمع كافة.