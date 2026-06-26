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علوم الدار

حمدان بن زايد يستلم نسخة من «دليل المواضع والأماكن الجغرافية» لأبوظبي

حمدان بن زايد يستلم نسخة من «دليل المواضع والأماكن الجغرافية» لأبوظبي
26 يونيو 2026 21:52

تسلّم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، نسخة من كتاب «إمارة أبوظبي، دليل المواضع والأماكن الجغرافية» للمؤلف والباحث الإماراتي علي أحمد الكندي المرر، والذي يعد مرجعاً جغرافياً وتاريخياً شاملاً يوثق المواضع والأماكن والمعالم في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.
وقدم الكندي، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس محمد الفلاحي الياسي في مدينة المرفأ، نبذة حول محتوى الكتاب وأبوابه وفصوله، موضحاً أنه يتناول أسماء المناطق والمدن والبلدات والقرى، إلى جانب موارد المياه وغيطان النخيل والغابات والغافات، والرمال والسباخ والسيوح والجبال والمرتفعات الرملية والوديان وغيرها من المعالم الجغرافية، إضافة إلى ما يرتبط بها من أحداث وتاريخ قديم.
وأوضح المؤلف أن الكتاب يوثق 3259 موقعاً جغرافياً في إمارة أبوظبي، وجاء في أربعة أجزاء كبيرة، ثمرة عمل ميداني متواصل استمر قرابة ثلاثة عشر عاماً، اعتمد خلالها على مصادر متنوعة شملت الخرائط والوثائق القديمة والكتب الجغرافية والتاريخية والمجلات والصحف والتقارير والبحوث، إلى جانب الروايات الشفاهية التي جمعها من كبار السن من الرجال والنساء.
وأشار الكندي إلى أن هذا الإصدار، الصادر عن الأرشيف والمكتبة الوطنية، يأتي في إطار توثيق الذاكرة الجغرافية والتاريخية لإمارة أبوظبي، وإبراز ملامح الحياة القديمة في مختلف مناطقها.

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المصدر: وام
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