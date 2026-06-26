«بيت الخير» تعزّز رعاية الأيتام بفعاليات صيفية

دبي (الاتحاد)

أعلنت «بيت الخير» عن البدء بتنفيذ سلسلة من الفعاليات والرحلات الترفيهية والأنشطة التثقيفية المخصّصة للأيتام، الذين ترعاهم عبر أفرعها في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان، وحتا، وذلك في إطار جهودها المستمرة لاستثمار فترة الصيف في تقديم برامج نوعية تجمع بين الترفيه والتثقيف والدعم النفسي والاجتماعي.

وأكدت الجمعية أن هذه المبادرات لا تقتصر على الجانب الترفيهي فقط، بل تمتد لتشمل فعاليات تثقيفية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الأيتام، وتنمية قدراتهم الشخصية والاجتماعية.

وكشفت «بيت الخير» أن إجمالي ما تم إنفاقه على رعاية الأيتام منذ بداية العام حتى نهاية شهر مايو الماضي بلغ نحو 3.8 مليون درهم، ضمن منظومة شاملة من البرامج الاجتماعية والصحية والتعليمية التي تقدمها بشكل مستمر، إلى جانب المبادرات الموسمية التي تواكب احتياجات الفئات المستفيدة على مدار العام.