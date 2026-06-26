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علوم الدار

«التربية» تُطلق معسكراً ومخيماً صيفيين للطلبة

صقل مواهب الطلبة وتعزيز قيم الهوية الوطنية والعمل التطوعي (من المصدر)
27 يونيو 2026 01:23

دبي (الاتحاد)

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أطلقت وزارة التربية والتعليم برنامجين صيفيين متزامنين يستهدفان طلبة المدارس الحكومية خلال الإجازة الصيفية، هما المعسكر الصيفي التخصصي الرياضي، والمخيم الصيفي 2026 تحت شعار «صيفكم ويانا»، وذلك في إطار جهودها لاستثمار أوقات فراغ الطلبة ببرامج تعليمية ورياضية وترفيهية تسهم في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم وتعزيز قيم الهوية الوطنية والعمل التطوعي.
ويبدأ المعسكر الصيفي التخصصي الرياضي في الفترة من 6 يوليو إلى 6 أغسطس 2026، تحت شعار «صيف رياضي متميز»، بإشراف كوادر تدريبية مؤهلة، ويخصص لرياضتي الجوجيتسو والسباحة، بهدف تطوير المهارات الفنية والتخصصية للطلبة، وتعزيز اللياقة البدنية والصحة العامة، وتنمية قيم الانضباط والالتزام وتحمل المسؤولية، إلى جانب ترسيخ العمل الجماعي والروح الرياضية، واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة وصقلها.
ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم في البرنامج عبر المجمعات المدرجة، بما يتيح للطلبة الاستفادة من أنشطة رياضية متخصصة خلال العطلة الصيفية في بيئة تدريبية آمنة ومحفزة.
وفي السياق ذاته، تنظم الوزارة المخيم الصيفي 2026 تحت شعار «صيفكم ويانا»، مستهدفة الطلبة ضمن فئتين عمريتين، من 6 إلى 12 عاماً، ومن 13 إلى 17 عاماً، من خلال برامج تجمع بين التعليم والترفيه، وتركز على تنمية المهارات، واكتشاف المواهب، وتعزيز قيم الهوية الوطنية والعمل التطوعي.
ويقام المخيم على مرحلتين، حيث تخصّص الفترة من 6 إلى 10 يوليو للبنات، ومن 13 إلى 17 يوليو للبنين، وذلك يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، فيما تستضيف مدرسة أم سقيم الحلقة الثانية للبنات في دبي فعاليات المخيم، على أن تشمل البرامج مواقع أخرى وفق المجمعات المعتمدة.
وتأتي هذه المبادرات ضمن توجه الوزارة إلى توفير برامج نوعية خلال الإجازة الصيفية، تسهم في بناء شخصية الطلبة، وتنمية قدراتهم البدنية والمهارية، وإتاحة فرص لاكتشاف مواهبهم واستثمار أوقاتهم بأنشطة هادفة تعزز مشاركتهم المجتمعية وتدعم أنماط الحياة الصحية.

وزارة التربية والتعليم
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