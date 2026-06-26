تعاون بين «صحة أبوظبي» و«بوهرنجر إنجلهايم» لدعم البحوث الجينومية

سان دييغو (الاتحاد)

وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، و«بوهرنجر إنجلهايم»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تطوير الأدوية الحيوية، اتفاقية تعاون استراتيجي للاستفادة من منظومة علم الجينوم المتقدمة في أبوظبي.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026، الذي عُقد في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية، بحضور الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، حيث وقعها كل من: الدكتور محمد الأميري، مدير إدارة الجينوم والبنك الحيوي في دائرة الصحة - أبوظبي، وغالب الأحدب، مدير الشؤون العامة والحكومية في منطقة الشرق الأدنى ودولة الإمارات في شركة «بوهرنجر إنجلهايم».

وتركّز الشراكة على أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والأورام، والأمراض النادرة، والاضطرابات العصبية، وأمراض التمثيل الغذائي، والأمراض التليّفية، وطب العيون، والحالات المرتبطة بالجهاز المناعي.

وأكدت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي، أن أبوظبي نجحت في تأسيس منظومة عالمية رائدة لعلم الجينوم وبحوث الصحة السكانية.

من جانبه، أكد أسامة الحاج، المدير العام، رئيس قطاع الأدوية البشرية في منطقة الشرق الأدنى والإمارات في شركة «بوهرنجر إنجلهايم»، أن تسارع الإنجازات العلمية، يرتبط بتعزيز التعاون وتكامل البيانات والأبحاث.