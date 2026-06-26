شراكة لدعم توطين علاجات بيولوجية بين «مبادلة بايو» و«بايو سيدوس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مبادلة بايو»، الشركة الوطنية المتخصِّصة في التصنيع الدوائي عن توقيع اتفاقية ترخيص وتوريد مع شركة «بايو سيدوس»، إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية.

جاء ذلك، خلال فعاليات المؤتمر الدولي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026 الذي يُقام في سان دييغو بالولايات المتحدة.

وستُنَفَّذ الاتفاقية من خلال شركة ديابتك التابعة لمبادلة بايو، التي تعدُّ منشأة متخصِّصة في الصناعات الدوائية الحيوية المتكاملة في دولة الإمارات. وتُسهم هذه الشراكة في دعم توطين عدد من العلاجات البيولوجية المهمَّة المستخدمة في علاج مجموعة من الحالات المرضية ضمن مجالات أمراض الغدد الصَّماء، وأمراض الكلى، والأورام، بما يُعزِّز جهود مبادلة بايو في دعم الأمن الدوائي الوطني.

وبحضور الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، وقَّع الاتفاقية حمد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو، وماريانو دي إليزالدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بايو سيدوس».

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «نعتز بما نجحت أبوظبي في إرسائه من منظومة متكاملة لعلوم الحياة، صُممت لتسريع تحويل الاكتشافات العلمية إلى أثر ملموس على أرض الواقع وبنطاق واسع».

وأكَّد حمد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو «إن الشراكات الاستراتيجية تُمكِّننا من توطين الأدوية التي تُمثِّل أهمية بالغة لمقدِّمي خدمات الرعاية الصحية ومرضاهم».