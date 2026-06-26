السبت 27 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شراكة لدعم توطين علاجات بيولوجية بين «مبادلة بايو» و«بايو سيدوس»

نورة الغيثي وحمد المرزوقي خلال توقيع الشراكة (من المصدر)
27 يونيو 2026 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«تحديثات نافس» تعزّز التوازن بين التمكين المهني والاستقرار الأسري
فتح باب التسجيل في مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026

أعلنت «مبادلة بايو»، الشركة الوطنية المتخصِّصة في التصنيع الدوائي عن توقيع اتفاقية ترخيص وتوريد مع شركة «بايو سيدوس»، إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية.
جاء ذلك، خلال فعاليات المؤتمر الدولي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026 الذي يُقام في سان دييغو بالولايات المتحدة. 
وستُنَفَّذ الاتفاقية من خلال شركة ديابتك التابعة لمبادلة بايو، التي تعدُّ منشأة متخصِّصة في الصناعات الدوائية الحيوية المتكاملة في دولة الإمارات. وتُسهم هذه الشراكة في دعم توطين عدد من العلاجات البيولوجية المهمَّة المستخدمة في علاج مجموعة من الحالات المرضية ضمن مجالات أمراض الغدد الصَّماء، وأمراض الكلى، والأورام، بما يُعزِّز جهود مبادلة بايو في دعم الأمن الدوائي الوطني.
وبحضور الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، وقَّع الاتفاقية حمد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو، وماريانو دي إليزالدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بايو سيدوس».
وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «نعتز بما نجحت أبوظبي في إرسائه من منظومة متكاملة لعلوم الحياة، صُممت لتسريع تحويل الاكتشافات العلمية إلى أثر ملموس على أرض الواقع وبنطاق واسع».
وأكَّد حمد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو «إن الشراكات الاستراتيجية تُمكِّننا من توطين الأدوية التي تُمثِّل أهمية بالغة لمقدِّمي خدمات الرعاية الصحية ومرضاهم».

أبوظبي
شركة مبادلة
الإمارات
الصناعات الدوائية
التكنولوجيا الحيوية
نورة خميس الغيثي
نورة الغيثي
دائرة الصحة
دائرة الصحة في أبوظبي
دائرة الصحة أبوظبي
حمد المرزوقي
آخر الأخبار
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يتهم إيران بانتهاك وقف إطلاق النار
27 يونيو 2026
لبنانيون بجوار مبانٍ مدمرة في النبطية (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا وإيطاليا تسعيان لبناء تحالف دولي لدعم لبنان
27 يونيو 2026
سفن في مضيق هرمز - رويترز
الأخبار العالمية
«البحرية الدولية»: إجلاء 2500 بحار و115 سفينة من «هرمز»
27 يونيو 2026
منشأة نطنز النووية في إيران - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الطاقة الذرية»: باشرنا محادثات مع إيران لبحث مصير اليورانيوم المخصب
27 يونيو 2026
طفلة سودانية نازحة تنظر من خيمة جنوب بورتسودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
السودان.. «النيل الأزرق» على شفا انهيار إنساني
27 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©