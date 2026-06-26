تعاون لتوسيع تطوير تقنية التوأم البشري الافتراضي في الإمارات

سان دييغو (وام)

وقَّع بنك أبوظبي الحيوي، المبادرة الاستراتيجية المشتركة بين دائرة الصحة - أبوظبي و«M42»، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «BioTwin»، لتوسيع تطوير تقنية التوأم البشري الافتراضي المدعومة بالذكاء الاصطناعي (Virtual Human Twin) في دولة الإمارات، بما يعزز جهود التشخيص المبكر، والوقاية، والطب الدقيق، ويواكب توجهات أبوظبي في ترسيخ منظومة صحية مستقبلية قائمة على الابتكار.

تجمع الشراكة بين منصة «BioTwin» للمؤشرات الحيوية المجمعة على فترات زمنية متتابعة وتقنية التوأم البشري الافتراضي، وقدرات بنك أبوظبي الحيوي في ربط البيانات البيولوجية بالبيانات الجينومية والسريرية والرؤى المستمدة من الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، أن أبوظبي نجحت في بناء منظومة ذكية رائدة لعلوم الحياة، ترتكز على برامج الجينوم، والبيانات الصحية المتقدمة، والأدلة المستمدة من الممارسات الواقعية، والأطر التشريعية والتنظيمية المرنة، بما يؤسس لمنظومة صحية متكاملة ومستعدة للمستقبل، تعزز التنبؤ والوقاية والتخصيص والتدخل المبكر على نطاق سكاني واسع، وترسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتطوير الجيل المقبل من ابتكارات علوم الحياة واختبارها وتوسيع نطاق تطبيقها.

وتجمع منصة «BioTwin» بين جمع عينات الدم المجفف من المنازل، وتحليل مؤشرات حيوية متعددة، ونماذج التوأم البشري الافتراضي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يتيح استخلاص بيانات طويلة الأمد حول المسارات الصحية لكل فرد.