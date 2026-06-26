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علوم الدار

«زلال» يحصد الفئة الذهبية في جائزة موندي للجودة ببلجيكا

«زلال» يحصد الفئة الذهبية في جائزة موندي للجودة ببلجيكا
27 يونيو 2026 01:23

الشارقة (أبوظبي)

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حصدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ممثلة في إدارة مصنع زلال، الجائزة الذهبية في النسخة 65 من موندي سيليكشن في بلجيكا ضمن فئة المياه والمشروبات، إحدى أفضل الجهات العالمية لتقييم جودة المنتجات وذلك بعد تقييم شامل يعتمد على معايير دقيقة تشمل المظهر، الرائحة، المذاق، إضافة إلى معايير علمية تتعلق بالتحليل المخبري والالتزام بالمواصفات. وشارك في التقييم خبراء دوليون بالتعاون مع مؤسسات علمية متخصّصة.  
وأوضح ماجد العويس، مدير إدارة مصنع زلال بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مياه «زلال» على المستوى العالمي، ويؤكد التزامها بتقديم منتج عالي الجودة يلبي توقعات المستهلكين ويواكب أعلى المعايير الدولية في قطاع المياه المعبأة، باعتبارها خدمة أساسية للمجتمع، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة. 
وأضاف أن الهيئة مستمرة في تطوير المصنع ومنتجاته وتعزيز قدرته التنافسية، بالإضافة إلى توسيع الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على منتجاته.

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