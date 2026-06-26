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فتح باب التقديم للمشاركة في برنامج «الكفاءات الدولية»

فتح باب التقديم للمشاركة في برنامج «الكفاءات الدولية»
27 يونيو 2026 01:24

أبوظبي (وام)

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برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أعلنت مبادرة الكفاءات الدولية فتح باب التقديم لاستقطاب أكثر من 10 مشاركين من الخرّيجين والخرّيجات الإماراتيين المتميّزين اعتباراً من 26 يونيو حتى 15 يوليو 2026، وذلك بدعم من مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، ووكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وأكاديمية أبوظبي العالمي، وبالشراكة مع عدد من الشركاء المعنيين باستقطاب الكفاءات المحلية مثل مركز مواهب التابع لدائرة التمكين الحكومي.
ويسعى البرنامج التدريبي إلى تمكين الخريجين الإماراتيين من العمل والتعلّم في مكاتب مجموعة البنك الدولي حول العالم لمدة عامين، والانخراط المباشر في التجارب التنموية العالمية واكتساب خبرات مهنية في بيئات عمل دولية متنوعة، والمساهمة في تنفيذ مشروعات عدة تتضمن مجالات الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية والزراعة والأمن المائي والاستثمار والاستدامة والاقتصاد والسياسات العامة.
وسيحظى كل مشارك بفرصة العمل إلى جانب خبراء ومتخصصين في التنمية الدولية، وبدعم وتوجيه من مرشد مهني مخصّص لكل مشارك، والمشاركة في مشروعات تنموية قائمة على أرض الواقع، بما يتيح لهم فهماً عملياً لكيفية تصميم وتنفيذ برامج التنمية في مختلف أنحاء العالم.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد استكمال مراحل التقييم والمقابلات، سيتم اختيار أكثر من 10 مشاركين للانضمام إلى الدفعة الأولى من البرنامج، وسيشاركون في برنامج تعريفي لمدة أسبوع خلال شهر سبتمبر المقبل، قبل التوجّه إلى مواقع عملهم في مختلف دول العالم.

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