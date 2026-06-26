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علوم الدار

حامد بن زايد وذياب بن محمد بن زايد يقدِّمان واجب العزاء في وفاة والدة الشهيد محمد هزاع المنصوري

حامد بن زايد وذياب بن محمد بن زايد يقدِّمان واجب العزاء في وفاة والدة الشهيد محمد هزاع المنصوري
26 يونيو 2026 22:43

قدَّم سموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، واجب العزاء في وفاة المغفور لها موزة محمد مبارك آل سالمين المنصوري، والدة الشهيد محمد هزاع ناصر المنصوري.

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وأعرب سموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارتهما مجلس العزاء في مجلس المرخانية في منطقة العين، عن صادق تعازيهما ومواساتهما لأسرة الفقيدة، داعيين المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حامد بن زايد
ذياب بن محمد بن زايد
واجب العزاء
تعزية
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