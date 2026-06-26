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طالب بن صقر يؤكد أهمية المسرح ودوره في ترسيخ الهوية الوطنية

طالب بن صقر يؤكد أهمية المسرح ودوره في ترسيخ الهوية الوطنية
27 يونيو 2026 01:04

​أكد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي أهمية المسرح ودوره في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز القيم المجتمعية.

وأشاد، خلال لقائه في مجلسه بمنطقة خزام برأس الخيمة وفد مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة الوطني، بجهود مسرح رأس الخيمة في نشر الوعي الثقافي والفني.
وشدد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي على ضرورة تكثيف البرامج الثقافية والتوعوية الهادفة إلى رفع وعي الجمهور، بما يسهم في التصدي للظواهر السلبية ومكافحتها، وترسيخ المسؤولية المجتمعية لدى مختلف فئات المجتمع.

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وجاء اللقاء في إطار دعم الحركة الثقافية والمسرحية في إمارة رأس الخيمة، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية في خدمة المجتمع.

وقدّم الوفد شرحاً وافياً عن أنشطة وبرامج ومشاركات مسرح رأس الخيمة الوطني، مستعرضاً أبرز الفعاليات والمبادرات التي ينظمها المسرح ومشاركاته المحلية، إلى جانب جهوده في دعم الحركة المسرحية، واكتشاف المواهب الشابة وصقل قدراتها، بما يعزز مكانة المسرح ودوره الثقافي والمجتمعي.

طالب بن صقر القاسمي
المسرح
الهوية الوطنية
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