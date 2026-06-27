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علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس اللبناني يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

رئيس الدولة والرئيس اللبناني يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
27 يونيو 2026 17:26

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، اليوم خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك والحرص على مواصلة تنميتهما بما يحقق مصالح البلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.
وتطرق الاتصال إلى مستجدات الشأن اللبناني والمساعي المبذولة لترسيخ أمن لبنان واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه.
وأعرب الرئيس اللبناني عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة وتقديره لمواقف دولة الإمارات الأخوية تجاه لبنان وشعبه متمنياً للدولة دوام التقدم.
كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من القضايا والملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط مؤكدين في هذا السياق أهمية مواصلة العمل على تعزيز أسباب الاستقرار والأمن والدفع تجاه مسار السلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها وتنمية دولها وازدهارها.

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