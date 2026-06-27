قائد عام شرطة أبوظبي يطّلع على منظومة العمل المروري في المناطق الخارجية

اطلع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي على سير العمل والمبادرات التطويرية والمؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية لإدارة المرور والدوريات الأمنية في المناطق الخارجية، وذلك في إطار حرصه على متابعة جاهزية منظومة العمل المروري وتعزيز كفاءة الأداء بما يدعم الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي في «أمن الطرق الذكي».

واستمع معاليه، خلال زيارته، إدارة المرور والدوريات الأمنية في المناطق الخارجية، إلى شرح حول أبرز المبادرات والمشاريع التطويرية، وجهود الإدارة في الارتقاء بجاهزية الدوريات الأمنية، وسرعة الاستجابة للبلاغات، وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم العمليات الميدانية، إلى جانب البرامج التدريبية والتأهيلية المستمرة لمنتسبي الإدارة، بما يعزز جاهزيتهم للتعامل مع مختلف الحالات والظروف المرورية وفق أفضل الممارسات الشرطية، ويسهم في تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.

وأكد معاليه أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل المروري، والارتقاء بمستوى الجاهزية الميدانية من خلال التدريب المستمر وصقل المهارات التخصصية، وتعزيز التكامل بين مختلف الوحدات الشرطية، ورفع كفاءة الدوريات الميدانية، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية الموجهة لكافة فئات المجتمع، ولاسيما فئة الشباب، لترسيخ ثقافة الالتزام بقانون وأنظمة وقواعد السير والمرور، بما يعزز جودة الحياة ويحافظ على مكتسبات الأمن والسلامة.

ورافق معاليه، خلال الزيارة، اللواء محمد ضاحي الحميري مدير قطاع المالية والخدمات، والعميد خالد عبدالله الخوري مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعميد ناصر سليمان المسكري مدير قطاع العمليات المركزية، والعميد محمود يوسف البلوشي نائب مدير قطاع العمليات المركزية، والعميد سيف حمد الزعابي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بالإنابة.