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علوم الدار

طقس صحو ورياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً غداً

أبوظبي
27 يونيو 2026 17:46

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب وقد تكون ركامية بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 23:55، والجزر الأول عند الساعة 07:01 والجزر الثاني عند الساعة 07:38.

في بحر عمان يكون الموج خفيفاً كذلك. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:47 والمد الثاني عن الساعة 20:02، والجزر الأول عند الساعة 15:23 والجزر الثاني عند الساعة 03:03.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة                       الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                        39 28 85 30

دبي                            38 29 90 50

الشارقة                        38 27 80 30

عجمان                         38 29 80 25

أم القيوين                      37 28 80 25

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رأس الخيمة                   41 30 80 25

الفجيرة                         35 31 80 20

العـين                           42 27 70 20

ليوا                              42 27 60 10

الرويس                        39 25 80 35

السلع                           42 26 85 25

دلـمـا                           38 29 75 25

طنب الكبرى / الصغرى   35 29 80 30

أبو موسى                     35 29 85 30.

المصدر: وام
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