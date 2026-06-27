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علوم الدار

بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تقدم مساعدات إنسانية لإغاثة المتضررين في لبنان

بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تقدم مساعدات إنسانية لإغاثة المتضررين في لبنان
27 يونيو 2026 18:44

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقدم دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية مساعدات إنسانية متنوعة لإغاثة المتضررين، ومساعدة المحتاجين من الرجال والنساء والأطفال إزاء الأزمة الحالية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة.
 تأتي المساعدات الإماراتية انطلاقاً من الرسالة الحضارية للدولة ومسؤولياتها الأخلاقية تجاه مختلف المجتمعات والشعوب التي تتعرض إلى الكوارث أو الأزمات من جهة، وفي إطار التزاماتها الدولية نحو سرعة الاستجابة الإغاثية للمتأثرين من تداعيات، مثل هذه الأزمات من جهة أخرى.

 في هذا السياق، أكد طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، على مواصلة دولة الإمارات دورها العالمي الرائد في الاستجابة الفورية للأزمات والكوارث والطوارئ، ومساعدة المجتمعات والشعوب المتأثرة عبر تقديم مختلف أشكال المساعدات الإغاثية لتحقيق التعافي المبكر، وضمان الحصول على الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والكساء والمأوى.
 وأوضح أن وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تقدم المساعدات الإغاثية من المواد الغذائية والمستلزمات الأخرى بالتنسيق مع الهيئة العليا للإغاثة في لبنان، وذلك لضمان توفير الخدمات الضرورية المتعلقة بالإغاثة الإنسانية، ووصول الاحتياجات الأساسية للمتأثرين بالسرعة الممكنة.

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من جانبه، أعرب طارق حسن منيمنة، سفير جمهورية لبنان لدى الدولة، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على دعم ومساندة الشعب اللبناني بكل مكوناته في كل الظروف والأوقات، ومساعدته في مواجهة التحديات المعيشية الصعبة، وتوفير الاحتياجات المُلحة، والوقوف معه لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار.
 تجدر الإشارة إلى مواصلة دولة الإمارات دعمها الثابت ومساعداتها الإنسانية والتنموية المتنوعة للشعب اللبناني الشقيق، والتي كان، من ضمنها خلال الأعوام السابقة حملة «الإمارات معك يا لبنان»، مجسدة قيم العطاء والتضامن التآزر والتعاون المتجذرة في مجتمع الإمارات.

المصدر: وام
بتوجيهات رئيس الدولة
مساعدات إنسانية
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