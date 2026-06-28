سلطان بن أحمد يحضر حفل عشاء الأكاديمية الملكية الأوروبية للأطباء في إسبانيا

حضر سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، حفل العشاء الذي أقامته الأكاديمية الملكية الأوروبية للأطباء في إسبانيا، بالتعاون مع أكاديمية الدبلوماسية لمملكة إسبانيا، والسلك القنصلي في برشلونة.

ويأتي حفل العشاء الذي أقيم على شرف سمو نائب حاكم الشارقة تقديراً لمسيرته وعرفاناً بجهوده، وبالتزامن مع زيارة سموه إلى مملكة إسبانيا، وقد كانت الأكاديمية الملكية الأوروبية في إسبانيا قد منحت سموه في وقت سابق وسام الشرف الذهبي تقديراً لقيادته المتميزة وإسهاماته البارزة في مجال التعليم العالي، إلى جانب جهوده الخيرية التي أسهمت في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

وألقى سموه كلمة خلال حفل العشاء قال فيها «يسعدني على نحوٍ خاص أن نختتم زيارتنا، بعد أن استهللناها بالاحتفاء بإنجازات خريجينا في جامعة برشلونة، ونُنهيها اليوم بين هذا الجمع الموقر، مستمتعين بكرم ضيافتكم وحفاوة استقبالكم».

وأشار سمو رئيس جامعة الشارقة إلى أن زيارة إسبانيا عكست ما يجمع البلدين والمؤسسات التعليمية من إيمان مشترك بقدرة التعليم على تشكيل المستقبل وتحسين حياة الكثيرين، مؤكداً سموه أن النهوض بالتعليم والبحث العلمي هو مسؤولية مشتركة واستثمار دائم في الإنسانية.

وأضاف سموه «من خلال دعم إنتاج المعرفة، والابتكار، والتميّز الأكاديمي، فإننا نمكّن الأجيال القادمة من مواجهة التحديات العالمية، ودفع عجلة التقدم الهادف، وإن هذه الرسالة تحديداً، وما تُبديه الأكاديمية من التزامٍ راسخ بها، هو ما يجعل التكريم منها ذا قيمة خاصة بالنسبة لي».

وقدم سمو رئيس جامعة الشارقة خالص الشكر والتقدير إلى الأكاديمية الملكية الأوروبية للأطباء في إسبانيا على تكريمها المرموق، لافتاً سموه إلى أن نيل التقدير من مؤسسةٍ كرّست جهودها للنهوض بالمعرفة، والثقافة، والتعاون الدولي، هو شرف سيظل يعتز به بالغ الاعتزاز.

واختتم سموه حديثه قائلاً «إن هذا التكريم ليس تكريماً لي وحدي، فكل محطة بارزة تتحقق بفضل مرشدين مُلهمين، وزملاء داعمين، ومؤسساتٍ مُمكِّنة، وكل من يمنحنا بتشجيعه الثقة والقوة للمضي قدماً، فإلى كل أولئك، وإلى جميع الحاضرين معنا هذا المساء، أتوجه إليكم بخالص الشكر».

وكان حفل العشاء قد استهل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة إسبانيا ليتبعها عدد من الكلمات الترحيبية.

وقدم الدكتور سانتياغو فيلو دي الرئيس التنفيذي لأكاديمية الدبلوماسية لمملكة إسبانيا كلمة رحب فيها بسمو رئيس جامعة الشارقة والحضور متناولاً جهود الأكاديمية وأبرز مبادراتها التي تعمل على دعم العمل الدبلوماسي، بالإضافة إلى دخول أعضاء جدد لدعم مسيرة الأكاديمية ومبادراتها.

كما ألقى الدكتور ألفريدو روكافورت رئيس الأكاديمية الملكية الأوروبية للأطباء في إسبانيا كلمةً رحب فيها بسمو نائب حاكم الشارقة مثمناً جهوده وإنجازاته، وأعرب عن خالص شكره لسموه على تفضله بقبول دعوة العشاء ومشاركتهم هذه المناسبة.

كما تخلل حفل العشاء توزيع عدد من الجوائز الخاصة بالمؤسسات المنظمة لحفل العشاء وتقديم الأعضاء الجدد في أكاديمية الدبلوماسية لمملكة إسبانيا.