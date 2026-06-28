الإمارات تشارك في المنتدى العالمي للقادة بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لمؤتمر بنما الأمفيكتيوني

نيابة عن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، شاركت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في أعمال المنتدى العالمي للقادة، الذي عُقد في العاصمة البنمية «بنما سيتي»، بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لمؤتمر بنما الأمفيكتيوني لعام 1826.

وعلى هامش المنتدى، التقى كل من معالي نورة الكعبي ومعالي ثاني الزيودي عدداً من كبار المسؤولين، من بينهم معالي خافيير مارتينيز-آتشا، وزير الخارجية، ومعالي خوان كارلوس نافارو، وزير البيئة، و خورخي هريرا، رئيس الجمعية الوطنية، وأدولفو فابريغا، المدير العام للهيئة الوطنية للابتكار الحكومي.

وأكدت معالي نورة الكعبي حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع جمهورية بنما، حيث يحتفي البلدان هذا العام بمرور 33 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في 9 مارس 1993، مشيرة إلى ما تشهده هذه العلاقات من تطور متواصل في مختلف المجالات، وما أثمرته من اتفاقيات ومذكرات تفاهم عززت أطر التعاون المشترك.

وقالت معاليها إن المنتدى العالمي للقادة، الذي يُعقد بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لمؤتمر بنما الأمفيكتيوني لعام 1826، يجسد أهمية العمل متعدد الأطراف في بناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للجميع.

وأضافت معاليها أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية تعزيز التعاون الدولي، وترسيخ الحوار ودعم المبادئ المشتركة، باعتبارها ركائز أساسية لإرساء دعائم السلام والأمن والازدهار على المستوى العالمي. كما أكدت أن التعاون بين الدول يمثل السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة وصناعة مستقبل أكثر استقراراً، مشيرة إلى «أننا نصبح أقوى عندما نكون متحدين».