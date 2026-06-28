«كهرباء الشارقة» تطوِّر منصّتها الرقمية للخدمات الحكومية

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، عن إنجاز تطوير وتحديث منصّتها الرقمية المخصّصة لتقديم الخدمات للجهات الحكومية في الإمارة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في التحول الرقمي الشامل.

​وأوضح المهندس عبدالرحيم الزرعوني، مدير إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية، والتي تُركّز على تبنِّي أحدث التقنيات والابتكارات الرقمية لتوفير بيئة عمل ذكية تدعم ريادة الشارقة كمدينة عالمية مستدامة وصديقة للبيئة، وتمكين المؤسّسات والدوائر الحكومية من الوصول إلى باقة متكاملة من الخدمات الفنية والإدارية عبر واجهة موحّدة، تتسم بالكفاءة والشفافية.