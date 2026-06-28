الإثنين 29 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«كهرباء الشارقة» تطوِّر منصّتها الرقمية للخدمات الحكومية

مبنى هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
29 يونيو 2026 00:53

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الموارد البشرية والتوطين»: الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة سوق العمل
«الشاطئ الليلي».. تجربة ترفيهية بعيداً عن حرارة النهار

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، عن إنجاز تطوير وتحديث منصّتها الرقمية المخصّصة لتقديم الخدمات للجهات الحكومية في الإمارة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في التحول الرقمي الشامل.
​وأوضح المهندس عبدالرحيم الزرعوني، مدير إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية، والتي تُركّز على تبنِّي أحدث التقنيات والابتكارات الرقمية لتوفير بيئة عمل ذكية تدعم ريادة الشارقة كمدينة عالمية مستدامة وصديقة للبيئة، وتمكين المؤسّسات والدوائر الحكومية من الوصول إلى باقة متكاملة من الخدمات الفنية والإدارية عبر واجهة موحّدة، تتسم بالكفاءة والشفافية.

الإمارات
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
الشارقة
كهرباء الشارقة
هيئة كهرباء الشارقة
الخدمات الرقمية
الخدمات الحكومية
عبدالرحيم الزرعوني
آخر الأخبار
ترامب أثناء زيارة لملعب جولف في واشنطن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يحذر طهران ويلوّح باستئناف الحرب
29 يونيو 2026
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
بوتين يتعهد بضمان أمن روسيا في مواجهة الضربات الأوكرانية
29 يونيو 2026
تشييع جثمان فلسطيني قتل برصاص إسرائيلي في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على غزة
29 يونيو 2026
جانب من عمليات البحث والإنقاذ المتواصلة في فنزويلا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إنقاذ 33 شخصاً في فنزويلا وآلاف في عداد المفقودين
29 يونيو 2026
سفن وقوارب في مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
خروج ناقلة حاويات فرنسية من «هرمز»
29 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©