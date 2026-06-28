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«طرق دبي» تعزز شراكاتها في الصين لدعم «النقل الذكي»

مطر الطاير والوفد المرافق خلال الزيارة (وام)
29 يونيو 2026 00:52

دبي (الاتحاد)

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وسعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات الصينية، بتوقيع مذكرتي تفاهم مع شركتي «كاسكو سيغنال المحدودة» و«هواوي تكنولوجيز»، بهدف توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية.
جاء ذلك، خلال زيارة رسمية لوفد الهيئة إلى جمهورية الصين الشعبية، برئاسة معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وبتنسيق مع المكتب التمثيلي لغرفة دبي العالمية في شنغهاي.
ونصت المذكرة الأولى مع شركة «كاسكو سيغنال» على إنشاء مركز بحث وتطوير ومختبر ابتكار في دبي، لدعم مشروع الخط الأزرق ومشاريع المترو المستقبلية، مما يوفر بيئة متقدمة لاختبارات الأنظمة والتشغيل الذكي، فيما ركزت المذكرة الثانية مع «هواوي» على التعاون في مجالات التقنيات الناشئة، وتطبيقات المدن الذكية الداعمة لرؤية «مدينة العشرين دقيقة»، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الاستجابة للحوادث وإدارة الحركة المرورية.
وأكد معالي مطر الطاير أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرص الهيئة على الاستفادة من النموذج الصيني الرائد في البنية التحتية والتحول الرقمي، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تدعم توجهات دبي كمدينة عالمية رائدة في التنقل الذكي والمستدام، وتلبي متطلبات النمو العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة.
وعلى هامش الزيارة، أجرى وفد الهيئة سلسلة من الجولات الميدانية المكثفة، شملت مركز القيادة والتحكم التابع للجنة النقل ببلدية شنغهاي، ومكتب التخطيط والموارد الطبيعية للاطلاع على تطبيق مفهوم «مدينة الـ 15 دقيقة».
كما تضمن البرنامج تجربة قطار «ماجليف» فائق السرعة، وزيارة مركز هونغتشياو للنقل المتكامل، إلى جانب استكشاف أحدث التقنيات المستخدمة في تصميم الجسور والأنفاق، وأنظمة القيادة الذاتية، وصيانة شبكات المترو.

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