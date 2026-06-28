الداخلية القطرية: استشهاد مواطن قطري جراء شظايا عمليات عسكرية

أعلنت وزارة الداخلية القطرية "استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم من جنسية عربية"، وذلك إثر تعرض وسيطة بحرية كانا على متنها لشظايا ناتجة عن العمليات العسكرية الجارية في المنطقة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، بثته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، أن الحادثة بدأت عندما رصدت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود تأخراً في موعد عودة إحدى الوسائط البحرية، مما استدعى إطلاق عمليات بحث وإنقاذ واسعة منذ مساء أمس السبت.

وأكدت الوزارة، في بيانها "أسفرت عمليات البحث عن التأكد من استشهاد مواطن قطري جراء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة. فيما أصيب مقيم من جنسية عربية".

وأضاف البيان "تتقدم وزارة الداخلية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهيد"، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وتمنت للمصاب الشفاء العاجل، مشيرة إلى أن التحقيقات والإجراءات القانونية المتعلقة بالحادث لا تزال جارية وفق الأطر المعتمدة.