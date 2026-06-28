«الداخلية» تختتم الدورة التخصصية لتدريب الكلاب البوليسية

دبي (وام)

اختتمت وزارة الداخلية، ممثلة بمكتب الشؤون الدولية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، البرنامج التدريبي التخصصي للكلاب البوليسية (K9) في مجال الكشف عن الجرائم البيئية، وحماية أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، الذي استضافته إدارة التفتيش الأمني (K9) بالقيادة العامة لشرطة دبي، بمشاركة منتسبين من مختلف القيادات العامة للشرطة في الدولة.

وشهد البرنامج تدريب المشاركين على إجراءات التفتيش الأمني، وآليات الكشف عن الجرائم البيئية، وتنمية قدرات الكلاب البوليسية في تتبع الأثر والكشف عن المواد والأحياء البرية المستهدفة، إلى جانب تنفيذ تدريبات عملية تحاكي مختلف السيناريوهات الميدانية، بما يسهم في تعزيز جاهزية الفرق الأمنية للتعامل بكفاءة مع هذا النوع من الجرائم.

يأتي تنظيم البرنامج في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير الكفاءات التخصصية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة الجرائم البيئية، من خلال تطوير مهارات فرق الكلاب البوليسية في الكشف عن الجرائم المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الأمنية، بما يدعم جهود حماية منظومة الأمن البيئي، وتعزيز الالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية.