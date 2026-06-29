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"حكماء المسلمين" يدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت

"حكماء المسلمين" يدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت
29 يونيو 2026 10:39

أدان مجلس حكماء المسلمين، بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيَّرة.

وأكد المجلس في بيان أصدره، رفضه القاطع لمثل هذه الهجمات العدوانية، التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولسيادة مملكة البحرين ودولة الكويت، وتهديدًا لأمن المنطقة واستقرارها، مجددًا دعوته إلى ضرورة احترام سيادة الدول، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، ووقف كل الممارسات التي من شأنها تهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

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كما أكد دعمه الكامل لمملكة البحرين ودولة الكويت، لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما وسلامة أراضيهما.

المصدر: وام
حكماء المسلمين
مجلس حكماء المسلمين
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