تعاون بين «صحة أبوظبي» و«إيلي ليلي» لتطوير علاجات السِّمنة وألزهايمر عبر الذكاء الاصطناعي

وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، وشركة إيلي ليلي للأدوية «Eli Lilly Drugstore LLC»، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير علاجات السِّمنة ومرض ألزهايمر، وذلك من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والرعاية السريرية المتقدمة، واستكشاف إنشاء نموذج رعاية صحية مبتكر لعلاج السّمنة، إلى جانب مركز تميز عالمي لمرض ألزهايمر.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026، الذي يُقام في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على استكشاف فرص إنشاء نموذج رعاية صحية لعلاج السمنة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تقديم رعاية أيضية متقدمة وتنبؤية وشخصية، مصمّمة بما يتناسب مع احتياجات مجتمع أبوظبي، كما سيستكشفان فرص إنشاء مركز تميّز عالمي لمرض ألزهايمر، بهدف تسريع الكشف المبكر عن المرض، وتعزيز التشخيص القائم على المؤشرات الحيوية، وتوسيع نطاق الوصول إلى أحدث العلاجات المعدلة لمسار المرض.

وسيرتكز التعاون على مسارين استراتيجيين رئيسيين، يتمثل الأول في تشكيل فريق عمل مشترك لتصميم وتطوير نموذج رعاية للسمنة والأمراض القلبية الأيضية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومصمّم بما يتوافق مع احتياجات سكان أبوظبي، على أن يستفيد من البيانات الصحية السكانية التي تمتلكها الإمارة، إلى جانب الخبرات العلاجية التي تتمتع بها شركة «ليلي» في مجال الأمراض الأيضية، بما يدعم تطوير نماذج متقدمة لتصنيف المخاطر وتقديم التدخلات العلاجية الشخصية الملائمة.

أما المسار الثاني، فيتمثل في دراسة تأسيس مركز تميز لمرض ألزهايمر، استناداً إلى التعاون القائم بين دائرة الصحة - أبوظبي وشركة «ليلي» في مجال الأمراض التنكسية العصبية، بما يسهم في تعزيز الكشف المبكر عن المرض، وتوسيع نطاق الفحص المعرفي الرقمي المتكامل، وتطوير مسارات الرعاية على امتداد الطيف الكامل لمرض ألزهايمر.

وأكدت الدكتورة أسماء إبراهيم المنّاعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، أن أبوظبي نجحت في بناء واحد من أكثر النُّظم الصحية تقدُّماً في العالم في مجال الطب الدقيق، مستندة إلى برامج جينومية واسعة النطاق على مستوى السكان، وبيانات صحية متقدمة، وتميز سريري راسخ، مشيرة إلى أن التعاون مع شركة «ليلي» يعزّز القدرة على توظيف هذه الإمكانات لتطوير أساليب أكثر تخصيصاً في التعامل مع السمنة ومرض ألزهايمر، بما يسهم في تحسين النتائج الصحية للمرضى داخل الإمارة وخارجها.

من جانبها، قالت لينا عزيز، المدير الأول للشؤون المؤسسية والحكومية لدى «ليلي» الخليج، إن الشراكة مع دائرة الصحة - أبوظبي تعكس انسجاماً بين رؤية الإمارة لمنظومة علوم الحياة الذكية ورسالة «ليلي» في توظيف البحث العلمي والرعاية الإنسانية، مشيرة إلى أن التعاون يهدف إلى تطوير نموذج رعاية متقدم يجمع بين الذكاء الاصطناعي ومعطيات الصحة السكانية والرعاية السريرية للتصدي للسمنة ومرض ألزهايمر.

وأكدت التزام الشركة بدعم طموحات الإمارات في بناء منظومة صحية أكثر قدرة على التنبؤ والتخصيص والابتكار، بما يحقق أثراً ملموساً في حياة المرضى والمجتمعات.