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غداً.. انطلاق أولى رحلات قطار الركاب بين أبوظبي والفجيرة

غداً.. انطلاق أولى رحلات قطار الركاب بين أبوظبي والفجيرة
29 يونيو 2026 16:20

هالة الخياط (أبوظبي)

تنطلق غداً أولى رحلات قطار الركاب بين إمارة أبوظبي وإمارة الفجيرة، في خطوة تاريخية تدشّن أول خدمات نقل الركاب على شبكة قطارات الاتحاد، لتفتح بذلك فصلاً جديداً في مسيرة تطوير منظومة النقل المستدام في دولة الإمارات، وتعزّز الربط بين المدن عبر وسيلة نقل حديثة تتميز بالسرعة والكفاءة والراحة.
ويمثّل تشغيل المسار الأول بين أبوظبي والفجيرة محطة مفصلية في مشروع السكك الحديدية الوطني، إذ يختصر زمن الرحلة إلى ساعة و45 دقيقة، ويوفّر خياراً جديداً للتنقل اليومي والسياحي، بما يسهم في تعزيز الترابط الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف إمارات الدولة، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية. 

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3 رحلات 
وتنطلق الخدمة بواقع ثلاث رحلات يومية في كل اتجاه، إذ تغادر القطارات من أبوظبي عند الساعة 8:19 صباحاً و1:53 ظهراً و6:39 مساءً، فيما تنطلق الرحلات من الفجيرة عند 5:34 صباحاً و10:59 صباحاً و5:28 مساءً، بما يوفّر مرونة أكبر للمسافرين، سواء لأغراض العمل أو السياحة أو التنقل اليومي. 

الأسعار 
وتبدأ أسعار التذاكر من 55 درهماً للدرجة المريحة و120 درهماً للدرجة المميزة، فيما تتاح الحجوزات وشراء التذاكر عبر تطبيق قطارات الاتحاد والموقع الإلكتروني، بعد أن شهدت الخدمة إقبالاً كبيراً منذ فتح باب الحجز في 23 يونيو الجاري، حيث تصدّر تطبيق قطارات الاتحاد قائمة التطبيقات المجانية الأكثر تحميلاً في دولة الإمارات، في مؤشر يعكس الاهتمام الواسع بالمشروع وتطلُّع الجمهور للاستفادة من خدماته.

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