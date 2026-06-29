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علوم الدار

«الداخلية» تناقش نتائج دراسات المتعاملين والمتسوق السري

«الداخلية» تناقش نتائج دراسات المتعاملين والمتسوق السري
29 يونيو 2026 16:42

نظّمت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للسعادة، ورشة عمل متخصصة لاستعراض النتائج العامة ومؤشرات دراسات المتعاملين والمتسوق السري لعام (2025) مع الجهات المعنية، وذلك في مقر نادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان، بمشاركة ممثلي القيادات العامة للشرطة في الدولة والإدارات المعنية بالوزارة.

ناقشت الورشة، التي تأتي في إطار التزامها بتطوير خدماتها والارتقاء بتجربة المتعاملين، النتائج والملاحظات، وتحديد فرص التحسين والتطوير، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء المؤسّسي، وتحقيق أفضل مستويات رضا المتعاملين.

تناولت الورشة أبرز مُخرجات التقرير والمؤشرات العامة، وذلك استناداً إلى دراسة شملت مختلف الفئات العمرية والجنسيات المستفيدة من خدمات وزارة الداخلية، إلى جانب مناقشة فرص التطوير والمبادرات المقترحة لتعزيز تجربة المتعاملين وتحسين جودة الخدمات.

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واستعرض العقيد الدكتور سعيد محمد الظهوري، مدير إدارة تطوير الخدمات بوزارة الداخلية، المعايير التي استندت إليها الدراسة، وشملت عدداً من الخدمات المقدمة من الوزارة، ورحلة المتعامل الموحدة بمراحلها المختلفة، بدءاً من الاستعلام عن الخدمة والتقديم عليها، مروراً بدفع الرسوم ومتابعة حالة الطلب، وصولاً إلى التفاعل مع الموظفين ومعالجة الشكاوى وإنجاز الخدمة.

وسلّطت الورشة الضوء على أبرز التوصيات، والتي ركّزت على توفير معلومات أكثر شمولية للمتعاملين، وتعزيز خبرات الموظفين، وتنفيذ إجراءات تحسينية للمنظومة الخدمية، إلى جانب وضع آليات متابعة متكاملة لضمان تحقيق أفضل مستويات أداء وجودة في الخدمات.

المصدر: وام
سعادة المتعاملين
وزارة الداخلية
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