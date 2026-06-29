الإثنين 29 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل السفير الإندونيسي لدى الدولة

سعود بن صقر يستقبل السفير الإندونيسي لدى الدولة
29 يونيو 2026 21:21

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، يودا نوغراها، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، يرافقه ديني ليسمانا، القنصل العام لجمهورية إندونيسيا في دبي والإمارات الشمالية.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات مع إندونيسيا في مختلف المجالات.

أخبار ذات صلة
سعود بن صقر يوجّه بإعفاء الصيادين المواطنين في رأس الخيمة من المستحقات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية 2026
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة البحرين

كما جرى، خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبّر السفير عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمكانة وعمق العلاقات الثنائية، وبالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة في مختلف القطاعات.

المصدر: وام
سعود بن صقر
السفير الإندونيسي
آخر الأخبار
الشرطة الألمانية ومسعفون في مسرح إطلاق النار
الأخبار العالمية
كشف أسباب إطلاق نار راح ضحيته 6 أشخاص في ألمانيا
اليوم 22:13
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
"الخارجية" تسمح بسفر مواطني الدولة إلى لبنان اعتبارًا من 29 يونيو 2026
اليوم 22:00
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على القنيطرة ودرعا وتؤكد رفضها لانتهاك سيادة سوريا
اليوم 21:37
هولندا تساند جاكبو في أزمة فقدان طفله
الرياضة
هولندا تساند جاكبو في أزمة فقدان طفله
اليوم 21:29
سعود بن صقر يستقبل السفير الإندونيسي لدى الدولة
علوم الدار
سعود بن صقر يستقبل السفير الإندونيسي لدى الدولة
اليوم 21:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©