«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي بالقاهرة

القاهرة (وام)

شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، برئاسة معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة، رئيس البرلمان في اجتماعات لجان البرلمان التي عُقدت أمس، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

ضمت المجموعة كلا من: ناعمة عبدالله الشرهان، نائب رئيس المجموعة عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وماجد محمد العسم، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد حسن الظهوري، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

وترأس معالي محمد اليماحي اجتماع لجنة فلسطين، الذي ناقش مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، كما ترأس اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، الذي بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة العربية، وسبل تعزيز الجهود البرلمانية العربية لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وضمن أعمال لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ترأست ناعمة الشرهان اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بتطوير التعليم الإلكتروني في العالم العربي، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود البرلمانية العربية المشتركة في متابعة القضايا الاجتماعية والتربوية والثقافية، وقضايا المرأة والشباب، بما يسهم في تطوير الأطر التشريعية الداعمة للتنمية المستدامة، وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول العربية.

من جانبه، أكد ماجد العسم، خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، أن ما تضمنه التقرير السنوي الثامن للبرلمان العربي حول حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2025، يشكل إطاراً تشريعياً متقدماً يحقق التوازن بين حماية المستهلك واستقرار الأسواق.

بدوره، أكد محمد الظهوري، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أهمية خطة اللجنة الداعمة للاقتصاد الفلسطيني، وضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية لتعزيز جهود إعادة الإعمار، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل وصول المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق.