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«شرطة دبي» تنظّم محاضرات للجالية الإثيوبية

جانب من المحاضرة (من المصدر)
30 يونيو 2026 01:02

دبي (الاتحاد)

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نظّم مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، سلسلة من المحاضرات التوعوية الأمنية والمرورية والمجتمعية المُخصصة لأفراد الجالية الإثيوبية، وذلك في قاعة الروح الإيجابية بنادي ضباط شرطة دبي، في إطار جهود شرطة دبي الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي، والتعريف بالأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة. وشهد زريهون ميجيرسا جيما، القنصل العام الإثيوبي في دبي والإمارات الشمالية، المحاضرات، إلى جانب فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية.
وتضمنت المحاضرات تقديم مجموعة من الرسائل التوعوية الهادفة، التي ركّزت على تعزيز الثقافة الأمنية، ورفع مستوى الوعي المروري، والتعريف بالأنظمة والقوانين المعمول بها.

شرطة دبي
دبي
الإمارات
إثيوبيا
مجلس الروح الإيجابية
الوعي المجتمعي
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