«إقامة دبي» تُطلق الدورة الثانية لـ«البحث العلمي»

دبي (وام)

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي (إقامة دبي) إطلاق «جائزة إقامة دبي للبحث العلمي» بدورتها الثانية وهي منصة معرفية استشرافية تجمع الباحثين والمبتكرين وصنّاع المستقبل، بهدف توظيف المعرفة والبحث العلمي في تطوير حلول علمية وتطبيقية مبتكرة، تُسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية واستدامة التميز المؤسسي.

تهدف الجائزة إلى توفير بيئة محفزة للباحثين والمبتكرين، عبر دعم الأبحاث العلمية والمشاريع التطبيقية التي تقدم حلولاً نوعية ذات أثر مستدام، وتسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة الخدمات، وترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات مركزا عالميا للبحث والابتكار وصناعة الحلول المستقبلية.

تضم الجائزة ثلاثة فئات رئيسية هي: جائزة الابتكار الرقمي التي تركز على الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والأنظمة الذكية لتعزيز التحول الرقمي والكفاءة التشغيلية، وجائزة أبحاث القيادة وإدارة المعرفة التي تستهدف القيادة الاستشرافية وتطوير الكفاءات وترسيخ ثقافة التعلم والابتكار المعرفي، إلى جانب جائزة خدمات إقامة دبي التي تدعم الأبحاث والمشاريع التطبيقية الهادفة إلى تحسين تجربة المتعامل وتمكين الموظفين ورفع كفاءة وجودة الخدمات، بما يسهم في تطوير الحلول المبتكرة، وتعزيز الأداء المؤسسي.

وتعزيزاً لريادة الجائزة وتطبيق أعلى معايير الكفاءة والنزاهة، تم تزويد منصتها الرقمية بمحرك الذكاء الاصطناعي التوكيلي (Agentic AI)، ليشكل منظومة ذكية تدعم إدارة المشاركات والتحقق من مطابقتها للمعايير المعتمدة.

وفي هذا السياق، قال معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي: «تمثل جائزة إقامة دبي للبحث العلمي خطوة نوعية في تعزيز منظومة المعرفة والابتكار».