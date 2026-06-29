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عبدالرحمن العويس: التجربة البرلمانية الإماراتية نموذج وطني

عبدالرحمن العويس
30 يونيو 2026 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس- وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي: «يُعتبر اليوم الدولي للعمل البرلماني مناسبة مهمة للتأكيد على أن العمل البرلماني ركيزة أساسية في مسيرتنا التنموية، وأحد الأعمدة التي قامت عليها رؤية قيادتنا الرشيدة لترسيخ نهج الشورى وتعزيز المشاركة السياسية الحقة للمواطنين في صنع القرارات الوطنية.
وأضاف معاليه: بفضل هذه الرؤية السديدة، قدمت تجربتنا البرلمانية نموذجاً وطنياً خالصاً يقوم على التعاون بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، لخدمة الوطن، وتحقيق مصالح المواطنين، وتلبية طموحاتهم. حتى أثبتت دولة الإمارات أن المؤسسات البرلمانية القائمة على رؤية استباقية مستندة إلى مجموعة المبادئ والقيم الوطنية الأصيلة هي أهم أسس دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات واجتياز الصعاب بكل ثقة وثبات.
وقال معاليه: انطلاقاً من إيمان راسخ بأهمية المجلس الوطني الاتحادي كسلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة الاتحادية، تواصل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي دورها لتعزيز التكامل والتعاون بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي وتطوير الوعي بالحياة النيابية والمشاركة السياسية، بما يدعم مسيرتنا البرلمانية، ويعزز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.

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