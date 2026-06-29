إنشاء مُجمع مركزي للإدارة المتكاملة للنفايات بالذيد

الشارقة (وام)

وقعت دائرة شؤون البلديات بالشارقة و«بيئة» عقداً لإنشاء وتشغيل مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات بمدينة الذيد في خطوة نوعية تستهدف توحيد وتطوير منظومة إدارة النفايات.

وقّع العقد بمقر «بيئة» الرئيسي سلطان محمد بن هويدن الكتبي رئيس دائرة شؤون البلديات، بحضور الشيخ المهندس محمد بن عبدالله القاسمي، مدير الدائرة، ومن جانب «بيئة» خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي، نائب رئيس مجلس الإدارة.

وأكد سلطان محمد بن هويدن الكتبي أن هذا المشروع يترجم بشكل عملي مستهدفات الأجندة الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية والتكامل المؤسسي، موضحاً أن الدائرة تسترشد دائماً بالرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في إمارة الشارقة بضرورة الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات البلدية.

ولفت إلى أن توقيع هذا العقد مع «بيئة» لإنشاء المجمع المركزي المتكامل، في منطقة «مغصة» بمدينة الذيد، يمثّل محطة استراتيجية لدمج الجهود البلدية مع الخبرات الممن جانبه، أكد الشيخ المهندس محمد بن عبدالله القاسمي أن إطلاق هذا المشروع الحيوي يعكس التزام الدائرة الراسخ بتبني أحدث الحلول الهندسية والبيئية المبتكرة في إمارة الشارقة، موضحاً أن إنشاء المجمع المركزي المتكامل في منطقة «مغصة» بمدينة الذيد يمثّل نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل البلدي المشترك.