الثلاثاء 30 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إنشاء مُجمع مركزي للإدارة المتكاملة للنفايات بالذيد

خلال توقيع الاتفاقية (وام)
30 يونيو 2026 01:02

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
اليوم.. انطلاق أولى رحلات قطار الركاب بين أبوظبي والفجيرة
«الفيزياء» ترفع مستوى التحدي.. وتباين بشأن مستوى الامتحان

وقعت دائرة شؤون البلديات بالشارقة و«بيئة» عقداً لإنشاء وتشغيل مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات بمدينة الذيد في خطوة نوعية تستهدف توحيد وتطوير منظومة إدارة النفايات.
وقّع العقد بمقر «بيئة» الرئيسي سلطان محمد بن هويدن الكتبي رئيس دائرة شؤون البلديات، بحضور الشيخ المهندس محمد بن عبدالله القاسمي، مدير الدائرة، ومن جانب «بيئة» خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي، نائب رئيس مجلس الإدارة.
وأكد سلطان محمد بن هويدن الكتبي أن هذا المشروع يترجم بشكل عملي مستهدفات الأجندة الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية والتكامل المؤسسي، موضحاً أن الدائرة تسترشد دائماً بالرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في إمارة الشارقة بضرورة الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات البلدية.
ولفت إلى أن توقيع هذا العقد مع «بيئة» لإنشاء المجمع المركزي المتكامل، في منطقة «مغصة» بمدينة الذيد، يمثّل محطة استراتيجية لدمج الجهود البلدية مع الخبرات الممن جانبه، أكد الشيخ المهندس محمد بن عبدالله القاسمي أن إطلاق هذا المشروع الحيوي يعكس التزام الدائرة الراسخ بتبني أحدث الحلول الهندسية والبيئية المبتكرة في إمارة الشارقة، موضحاً أن إنشاء المجمع المركزي المتكامل في منطقة «مغصة» بمدينة الذيد يمثّل نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل البلدي المشترك.

سلطان الكتبي
الإمارات
محمد القاسمي
خالد الحريمل
الذيد
الشارقة
دائرة شؤون البلديات
مجموعة بيئة
آخر الأخبار
«جوهرة المونديال» يرفض ريال مدريد!
الرياضة
«جوهرة المونديال» يرفض ريال مدريد!
30 يونيو 2026
ترامب يجيب عن أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اجتماع أميركي إيراني بالدوحة اليـوم
30 يونيو 2026
آثار معارك وقصف في منطقة دنيبروبتروفسك
الأخبار العالمية
قتلى بقصف روسي على أوكرانيا
30 يونيو 2026
جانب من بغداد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الحكومة العراقية: ملاحقة الفاسدين انطلقت ولن تتوقف
30 يونيو 2026
سوري قرب قذيفة مدفعية بقرية عابدين في محافظة درعا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا تدعو لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية على أراضيها
30 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©