«البريطاني للسلامة المهنية» يشيد بمنهجية بلدية العين

العين (وام)

أشاد المجلس الوطني البريطاني للسلامة والصحة المهنية (NEBOSH) بمنهجية بلدية العين في تأهيل موظفيها وتطوير قدراتهم في مجال الصحة والسلامة المهنية، ودور مركز التدريب التابع لها في تقديم برامج ومؤهلات مهنية معتمدة تسهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بيئة العمل.

واستعرض المجلس في دراسة حالة تجربة بلدية مدينة العين في تطوير منظومة البيئة والصحة والسلامة المهنية، مسلطاً الضوء على جهودها في بناء ثقافة مؤسسية ترتكز على الوقاية، وتعزيز كفاءة الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة دولياً.

وأكد أن بلدية مدينة العين نجحت في ترسيخ منظومة متكاملة للصحة والسلامة المهنية تدعم استدامة الأداء المؤسسي، وتسهم في تحسين إجراءات التحقيق في الحوادث وتعزيز كفاءة نظام الإدارة المتكامل المعتمد وفق المعايير الدولية.

وقالت الدكتورة غوية النعيمي، رئيس قسم التوعية والتواصل بإدارة البيئة والصحة والسلامة ببلدية مدينة العين: «تعكس الدراسة التقدير الدولي للجهود التي تبذلها بلدية مدينة العين في تطوير منظومة البيئة والصحة والسلامة المهنية، ويؤكد نجاح استراتيجيتها في الاستثمار بالعنصر البشري وتعزيز ثقافة الوقاية والالتزام بأفضل الممارسات العالمية، بما يدعم توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة».