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«تدوير» تطلق النسخة الثانية من ECORUN

تدوير تطلق النسخة الثانية من ECORUN (من المصدر)
30 يونيو 2026 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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تنظّم مجموعة تدوير، الأحد المقبل، النُّسخة الثانية من فعالية ECORUN في ياس مول بأبوظبي، بمشاركة العائلات والعدّائين وأفراد المجتمع، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحويل الوعي البيئي إلى سلوك مجتمعي ملموس، وتسليط الضوء على أهمية الحدّ من البلاستيك المستخدم لمرة واحدة، وتعزيز الممارسات اليومية المسؤولة من أجل مستقبل أكثر استدامة.
وتجمع فعالية ECORUN بين النشاط البدني والوعي البيئي، لتقدّم تجربة مجتمعية تفاعلية تسهم في تعزيز ثقافة الاستدامة، وتشجّع أفراد المجتمع على تبنِّي ممارسات يومية أكثر مسؤولية تسهم في بناء مجتمعات أكثر نظافة واستدامة.
وتعكس نُسخة هذا العام رسالة الفعالية في الحدِّ من الأثر البيئي، حيث سيحصل المشاركون على قمصان مصنوعة من مواد معاد تدويرها، إلى جانب ميداليات تذكارية مصنوعة من سبائك الزنك المُعاد تدويره. كما سيتم تقليل استخدام البلاستيك المستخدم لمرة واحدة في مختلف جوانب الفعالية، مع جمع المواد القابلة لإعادة التدوير وفرزها بعد انتهاء السباق. 
وقال عبد الواحد جمعة، المدير التنفيذي للاتصال والتوعية في مجموعة تدوير: «تُجسّد فعالية ECORUN نهج مجموعة تدوير في إشراك المجتمع كشريك أساسي في تحقيق أثر بيئي ملموس. فالحدُّ من البلاستيك المستخدم لمرة واحدة يبدأ بالوعي، ويتحقق من خلال السلوك اليومي والمشاركة الجماعية. ومن خلال هذه الفعالية، نواصل تعزيز ثقافة المسؤولية البيئية، وتشجيع العائلات والعدائين وأفراد المجتمع على تبنِّي ممارسات أكثر استدامة، بما يسهم في بناء بيئة أكثر نظافة واستدامة في أبوظبي».
وتتيح الفعالية للمشاركين اختيار إحدى فئات السباق الثلاث، وهي 2.5 كيلومتر، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات، بما يناسب مختلف الأعمار ومستويات اللياقة. كما ترحّب الفعالية بالأطفال والعائلات والمشاركين والعدّائين، ضمن أجواء مجتمعية تشجّع على النشاط البدني وتعزّز الوعي البيئي. وتقام الفعالية من الساعة 5:30 صباحاً حتى 9:30 صباحاً على مسار داخلي في ياس مول.
وفي ختام الفعالية، سيتم تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من فئتَي الذكور والإناث في كل فئة من فئات السباق، إلى جانب تقديم هدايا تذكارية للمشاركين.
وتدعو مجموعة تدوير الراغبين في المشاركة إلى التسجيل مبكراً، نظراً لمحدودية الأماكن. وتتراوح رسوم التسجيل بين 65 و115 درهماً.

تدوير
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أبوظبي
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