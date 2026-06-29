«الإمارات للدواء» تبحث تنفيذ التحوّل نحو الذكاء الاصطناعي المساعد

دبي (الاتحاد)

بحثت لجنة أجندة الذكاء الاصطناعي في مؤسسة الإمارات للدواء، برئاسة معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام المؤسسة، وأعضاء اللجنة، مستجدات تنفيذ التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) في العمل التنظيمي للقطاع الدوائي.

كما ناقشت اللجنة تطبيقاته في عمليات تسجيل الأدوية والرقابة والتفتيش وسلاسل الإمداد، إلى جانب تعزيز تكامل البيانات وتطوير مؤشرات الأداء. واستعرضت خطط تمكين العمليات التنظيمية لتعزيز الأمن الدوائي ورفع الجاهزية لمواجهة المتغيرات العالمية.

وأكد معالي سعيد الهاجري أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها العالمية في تبنِّي وتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد عبر القطاعات الحيوية، لافتاً إلى أن اعتماده في القطاع الدوائي يمثّل خطوة نوعية نحو منظومة أكثر كفاءة واستباقية، بما يدعم مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار والتنظيم المتقدم.

من جانبها، أوضحت الدكتورة فاطمة الكعبي أن اعتماد الذكاء الاصطناعي المساعد يمثّل نقلة نوعية في آليات العمل، إذ يسهم في تسريع تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار الاستباقي، بما يعزّز كفاءة العمليات الرقابية، ويرفع القدرة على الاستجابة للمتغيرات المستقبلية بكفاءة ومرونة أعلى.

ويعكس هذا التوجُّه حرص مؤسسة الإمارات للدواء على تطوير منظومة أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على مواكبة التحولات العالمية، وتعزيز جودة القرار في مختلف مراحل العمل.