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علوم الدار

تباين آراء طلاب رأس الخيمة حول «الفيزياء»

طلاب عقب أدائهم الامتحان في رأس الخيمة (من المصدر)
30 يونيو 2026 01:04

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

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«الفيزياء» ترفع مستوى التحدي.. وتباين بشأن مستوى الامتحان

تباينت آراء طلاب وطالبات شهادة الثانوية العامة في منطقة رأس الخيمة التعليمية حول صعوبة امتحان مادة الفيزياء، ووصف بعض الطلاب الامتحان بأنه يخاطب الطالب فوق المتوسط، فيما أكد البعض أنه يحتاج لوقت أطول لكثرة الأسئلة وضيق الوقت، خصوصاً أنه عبر أجهزة الحاسب الآلي، بينما اعتبر آخرون أن طبيعة المادة تُحتم أن تكون الورقة الامتحانية على هذا المنوال.
وقالت الطالبة مريم، من مدرسة شمل للتعليم الأساسي والثانوي، إن الفيزياء بصورة عامة من المواد الدراسية التي يبذل فيها الطالب جهداً كبيراً، ويُعد نفسه إعداداً جيداً لامتحانها، ولكن الورقة الامتحانية تكون مغايرة من حيث كثرة عدد الأسئلة ووجود تفاصيل كثيرة فيها، مشيرةً إلى أن الطالبات أكدن فور خروجهنّ صعوبة الأسئلة وعدم وضوحها والتركيز على التفاصيل الصغيرة، وعدم الالتزام بالنماذج التي تدرّب عليها الطلبة داخل المدرسة. وأوضح أحد الطلاب أن صعوبة الامتحان وغموضه أخذا جهداً في حله، ولم يخرج الطلاب في الوقت المحدد، مطالباً كغيره من الطلاب بمراعاتهم في مسألة التصحيح ورصد الدرجات، خاصة أن الامتحان فوق مستوى الطالب المتميز، مؤكداً أن الأسئلة غير مباشرة ومبهمة.
وقد تابعت إدارات المدارس اللجان الامتحانية للاطمئنان على سير الاختبارات بشكل جيد. بدورهم، أكد تربويو مادة الفيزياء أن طبيعة المادة هي التي تخلق حالة من القلق لدى الطلاب، على الرغم من التدرب عليها، وتوافقت بعض الأسئلة مع الهيكل التدريبي الذي تدرّب عليها الطالب، ولكن تظل رهبة المادة مصدر قلق لدى الطلاب، متمنين لهم جميعاً النجاح والتوفيق.

الفيزياء
امتحان الفيزياء
الثانوية العامة
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