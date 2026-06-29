«خيرية الشارقة» تستهدف توزيع 25.826 حقيبة مدرسية في 15 دولة

الشارقة (وام)

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية مشروع «العودة إلى المدارس» خارج الدولة من خلال تجهيز 25826 حقيبة مدرسية، تمهيداً لتوزيعها على الطلبة المستفيدين في 15 دولة من الدول المشمولة بمشاريع الجمعية الإنسانية، وذلك ضمن جهودها السنوية لدعم المسيرة التعليمية، وتخفيف الأعباء عن الأسر المتعففة مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكد علي محمد الراشدي، رئيس لجنة مشروع العودة إلى المدارس بجمعية الشارقة الخيرية، أن لجنة المشروع باشرت التنسيق مع منافذ البيع والموردين لاختيار الحقائب، مشيراً إلى أن المشروع يعد من المبادرات التعليمية المهمة التي تنفذها الجمعية سنوي، انطلاقاً من إيمانها بأن التعليم يمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل الأجيال.