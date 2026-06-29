«المخاطر الاستثمارية والثقافة المالية» في محاضرة بالعين

العين (الاتحاد)

نظّمت مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة توعوية في مجلس سالم بن لوتيه العامري بمدينة العين، قدّمتها هيئة سوق المال تحت شعار «تجنَّب المخاطر.. واعرف حقوقك»، بهدف تعزيز الثقافة المالية في المجتمع.

وأكد رئيس المجلس سالم بن لوتيه، في كلمته، أهمية التوعية المجتمعية وحماية المستثمرين والمتعاملين الماليين وتثقيفهم، وبالتالي التجاوب مع المبادرات التي تقوم بها الجهات المعنية لتثقيف الأفراد بالمعرفة اللازمة.

وشارك في المحاضرة كلٌّ من: خالد الشماع، وعمر بسليمان، ورانيا محمد، وشيماء آل علي، الذين استعرضوا جوانب تتعلق في تعزيز الوعي والثقافة المالية للأسرة، إلى جانب معرفة حقوق المستثمر، والإفصاح والشفافية، والأرباح غير المتسلمة، والحسابات الراكدة.