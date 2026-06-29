«مركز محمد بن خالد» ينظّم فعاليات مجتمعية

العين (وام)

نظّم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي فعاليات توعوية نوعية، ضمن برامجه المجتمعية الرامية إلى ترسيخ القيم الإنسانية، وتعزيز جودة الحياة، وذلك بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التعليمية والثقافية.

وجاءت الفعالية الأولى ضمن برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التطوعي تحت شعار «تطوعك انتماء»، حيث نُظمت محاضرة بعنوان «خيرنا لجيرانا.. محبة وأثر يمتد»، قدّمها سعيد البادي، واستعرضت نماذج من أقوال قادة دولة الإمارات، مسلّطة الضوء على أثرها في ترسيخ منظومة القيم المجتمعية، لا سيما مفهوم حُسن الجوار بوصفه ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومترابط.

ضمن برنامج «معك لصحة نفسية»، نظّم المركز محاضرة بعنوان «إدارة الغضب بوعي»، قدّمها الدكتور محمد الأحبابي، حيث تناول خلالها مفهوم الغضب والفرق بينه وبين السلوك العدواني والانفعالات المؤقتة، إضافة لإبراز مسبّبات الغضب والعلامات المبكرة التي تنذر بفقدان السيطرة.