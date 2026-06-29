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وكيل وزارة الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية المالديف

عمر الشامسي لدى تسلمه نسخة من أوراق اعتماد ثوريق إبراهيم (وام)
30 يونيو 2026 01:02

أبوظبي (وام)

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تسلّم عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد ثوريق إبراهيم، سفير جمهورية المالديف لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمنّى للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكداً حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع جمهورية المالديف، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
من جانبه، أشاد السفير بالمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها دولة الإمارات، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معرباً عن تطّلعه إلى العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.
وتجمع دولة الإمارات وجمهورية المالديف شراكة وعلاقات ثنائية تشهد نمواً متواصلاً في العديد من القطاعات، بما في ذلك العمل المناخي متعدد الأطراف والاستدامة البيئية والسياحة، والطاقة المتجددة.

وكيل وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الإمارات
المالديف
عمر عبيد الشامسي
عمر الشامسي
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