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علوم الدار

مجمع القرآن في الشارقة يُطلق برنامجه الصيفي الرابع

4 مسارات تعليمية متميّزة يضمها البرنامج (وام)
30 يونيو 2026 01:02

الشارقة (وام)

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أطلق مجمع القرآن الكريم في الشارقة، برنامجه الصيفي السنوي الرابع تحت شعار «مع القرآن نَبني الأثر»، الذي يضم 4 مسارات تعليمية متميّزة تشمل خطوط القرآن الكريم وأساسيات علم التجويد ومخارج الحروف وتجارب ملهمة مع القرآن الكريم، إضافة إلى مسار مرشد المستقبل.
ويمتد البرنامج، الذي ينطلق الاثنين المقبل، على مدار أربعة أسابيع مستهدفاً الفئة العمرية من 9 إلى 17 عاماً، ويأتي في إطار رسالة المجمع الهادفة إلى غرس القيم الإنسانية وترسيخها وتعزيز اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، كما يُعدّ البرنامج امتداداً لرؤية المجمع في العناية بالقرآن الكريم وعلومه من خلال توفير بيئة تعليمية قرآنية متكاملة لتنمية معارف ومهاراتهم الأجيال الناشئة.

مجمع القرآن الكريم
الإمارات
الشارقة
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