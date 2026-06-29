شرطة الشارقة تطبق تسهيلات دعماً للأنشطة الاقتصادية

الشارقة (وام)

بدأت القيادة العامة لشرطة الشارقة تطبيق حزمة من التسهيلات الاقتصادية والقرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي للإمارة، وذلك ضمن جهود حكومة الشارقة الرامية إلى دعم الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز بيئة الاستثمار متضمنة إعفاءات وتخفيضات مالية تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات والمنشآت الاقتصادية، على أن تستمر هذه الإجراءات مدة 3 أشهر بدءاً من تاريخ تنفيذ القرار.

وتتضمن الحزمة عدداً من المزايا أبرزها خفض نسبة 50% على رسوم تجديد التصاريح الأمنية للأنشطة التجارية، وخفض نسبة 50% على رسوم الاشتراك في الأنظمة الأمنية بالقيادة، وخفض نسبة 50% على المخالفات والغرامات المسجلة على المنشآت الاقتصادية، وتخفيض نسبة 20% على برامج الدورات التدريبية المفروضة على الشركات كبرنامج السلامة والصحة المهنية.