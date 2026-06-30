الأربعاء 1 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وصول أول رحلة ركاب لقطارات الاتحاد من الفجيرة إلى أبوظبي

وصول أول رحلة ركاب لقطارات الاتحاد من الفجيرة إلى أبوظبي
30 يونيو 2026 08:52

وصلت اليوم إلى أبوظبي أولى رحلات قطار الركاب ضمن خدمات نقل الركاب على شبكة قطارات الاتحاد، في خطوة تشكل نقلة نوعية في منظومة النقل الوطني في الدولة.

وانطلقت الرحلة الأولى التمهيدية من محطة الفجيرة ووصلت إلى محطة مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، في أجواء احتفالية عكست أهمية هذا الحدث التاريخي، وسط تفاعل واسع من الركاب الذين عبروا عن فخرهم بالمشاركة في أول رحلة، حيث وفر لهم القطار تجربة تنقل عصرية تجمع بين السرعة والراحة والاعتمادية.

ويمثل التشغيل التمهيدي بداية مرحلة جديدة في مسيرة شبكة السكك الحديدية الوطنية، على أن تتوسع خدمات نقل الركاب اعتباراً من 30 سبتمبر المقبل لتشمل أبوظبي ودبي والذيد والفجيرة، ثم تمتد إلى محطات منطقة الظفرة في ديسمبر 2026، وإلى الشارقة في مارس 2027.

أخبار ذات صلة
انطلاق «صيفنا فن» في الفجيرة
منصور بن زايد: قطار الاتحاد للركاب إنجاز وطني جديد

وتأسست شركة قطارات الاتحاد عام 2009 لتطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، التي تمتد لنحو 900 كيلومتر، وتربط المدن والموانئ والمراكز الصناعية في مختلف أنحاء الدولة، ضمن "مشاريع الخمسين"، بما يسهم في دعم التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد وخفض الانبعاثات الكربونية.

ويستغرق القطار 105 دقائق لقطع المسافة بين أبوظبي والفجيرة، فيما تبلغ سرعته القصوى 200 كيلومتر في الساعة، ويستوعب ما يصل إلى 400 راكب في الرحلة الواحدة، مع توقعات بوصول إجمالي عدد الركاب إلى نحو 10 ملايين راكب سنوياً عند اكتمال تشغيل الشبكة.

وتوفر الخدمة درجتين للسفر هما "الدرجة المريحة" و"الدرجة المميزة"، مع مزايا تشمل مقاعد محجوزة، وخدمة "واي فاي" مجانية، ومنافذ لشحن الأجهزة، ومساحات للأمتعة، إضافة إلى خيارات متعددة للتذاكر تناسب مختلف احتياجات المسافرين، فيما تبدأ الأسعار التمهيدية لمسار أبوظبي - الفجيرة من 55 درهماً للدرجة المريحة و120 درهماً للدرجة المميزة.

المصدر: وام
أبوظبي
قطار الاتحاد
الفجيرة
آخر الأخبار
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اقتصاد
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اليوم 14:26
24.8% زيادة في عدد أعضاء غرفة أبوظبي بقطاع البناء (الاتحاد)
اقتصاد
38.6 ألف رخصة إنشائية نشطة في أبوظبي
اليوم 14:25
«طيران الإمارات» تستعد لذروة السفر خلال موسم العطلات الصيفية
اقتصاد
«طيران الإمارات» تستعد لذروة السفر خلال موسم العطلات الصيفية
اليوم 14:20
«الاتحاد للطيران» تُضاعف رحلاتها إلى كابول
اقتصاد
«الاتحاد للطيران» تعزّز رحلاتها إلى بروكسل ودكا وكراكوف وزنجبار وبالما
اليوم 14:19
«الداخلية» تُطلق الحملة المرورية الثالثة لعام 2026 تحت شعار «صيف بلا حوادث»
علوم الدار
«الداخلية» تُطلق الحملة المرورية الثالثة لعام 2026 تحت شعار «صيف بلا حوادث»
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©