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"قطارات الاتحاد".. بيع أكثر من 10 آلاف تذكرة للركاب قبل بدء التشغيل

"قطارات الاتحاد".. بيع أكثر من 10 آلاف تذكرة للركاب قبل بدء التشغيل
30 يونيو 2026 14:52

 شهدت خدمة قطار ركاب قطارات الاتحاد، إقبالاً قوياً منذ فتح باب حجوزات التذاكر حيث تم بيع أكثر من 10 آلاف تذكرة قبل بدء التشغيل.

وانطلقت اليوم الرحلة الافتتاحية من محطة الفجيرة في تمام الساعة 5:34 صباحاً، ووصلت إلى محطة مدينة محمد بن زايد في أبوظبي في تمام الساعة 7:19 صباحاً، فيما من المقرر تشغيل 6 رحلات على مدار اليوم.

وحظي الركاب على متن القطار، اليوم، بتجربة تنقل عصرية ومتكاملة، شملت مقاعد مضمونة، وخدمة واي فاي، ومنافذ لشحن الأجهزة عند كل مقعد، ومساحات واسعة للأمتعة، بالإضافة إلى خدمات الدرجة المميزة المصممة لتوفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية.

وفي إطار حرصها على تقديم تجربة نقل سلسة ومتكاملة من البداية وحتى الوجهة النهائية، أعلنت قطارات الاتحاد عن تعاونها الوثيق مع مركز النقل المتكامل " أبوظبي للتنقل"، لتتكامل خدمات قطار الركاب مع شبكة النقل العام في إمارة أبوظبي، مما يتيح للركاب الانتقال بسهولة بين القطار والحافلات وسيارات الأجرة وغيرها من خدمات التنقل، وذلك ضمن منظومة نقل متكاملة وشاملة.

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وقالت عزة السويدي، المدير التنفيذي للعمليات في قطارات الاتحاد، بهذه المناسبة، لكل مشروع وطني رائد في مجال البنية التحتية بدايتان الأولى يوم إنشائه، والثانية اليوم الذي يصبح فيه جزءاً من حياة أفراد المجتمع، ونحن نعيش اليوم البداية الثانية بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة .

وأضافت أن تسيير أول رحلة من الفجيرة صباح اليوم يجسّد اللحظة التي تتحول فيها رؤية وطنية طموحة إلى جزء أساسي من الحياة اليومية، لتوفر للناس وسيلة جديدة للتواصل فيما بينهم، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع من الفرص، وتقرّبهم من مختلف الوجهات التي تتفرد بها دولتنا، وبعد سنوات من الآن، سيتمكن ركاب اليوم من القول بكل فخر إنهم كانوا شاهدين على بدء هذه المسيرة التاريخية.

من جانبه قال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، المدير العام بالإنابة لمركز النقل المتكامل، إن رحلة الركاب لا تنتهي بمجرد نزولهم من القطار، بل تمتد حتى وصولهم إلى وجهتهم النهائية، ولهذا تكتسب شراكة المركز مع قطارات الاتحاد أهمية كبيرة، فمن خلال هذا التعاون، نجحنا في دمج خدمات قطار الركاب مع شبكة النقل العام الأوسع في أبوظبي، بما يسهّل على السكان والزوار مواصلة رحلاتهم عبر الحافلات وسيارات الأجرة وغيرها من خدمات التنقل.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة أخرى نحو توفير منظومة نقل أكثر ذكاءً وترابطاً واستدامة، تمنح الأفراد خيارات أوسع للتنقل، وتدعم في الوقت ذاته الرؤية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي في مجال التنقل.

المصدر: وام
أبوظبي
قطارات الاتحاد
الإمارات
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