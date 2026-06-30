الأربعاء 1 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن زايد يهنئ المغرب بالتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم

منصور بن زايد يهنئ المغرب بالتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم
30 يونيو 2026 15:43

هنّأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، والشعب المغربي والجماهير العربية، تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 في كأس العالم.


وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «نبارك لجلالة الملك محمد السادس، وللشعب المغربي الشقيق، وللجماهير العربية، تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 في كأس العالم. أداء مشرِّف وروح عالية عكست عزيمةً وإصراراً استحقا التأهل. نتمنى لهم التوفيق في مواصلة هذا المشوار، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسعد الجماهير المغربية والعربية».

أخبار ذات صلة
3 ابتكارات صنعت الحدث في «المونديال الذكي»
ألمانيا في قائمة الضحايا.. تعرف على أكبر المفاجآت في تاريخ المونديال

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصور بن زايد
المغرب
كأس العالم
آخر الأخبار
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اقتصاد
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اليوم 14:26
24.8% زيادة في عدد أعضاء غرفة أبوظبي بقطاع البناء (الاتحاد)
اقتصاد
38.6 ألف رخصة إنشائية نشطة في أبوظبي
اليوم 14:25
«طيران الإمارات» تستعد لذروة السفر خلال موسم العطلات الصيفية
اقتصاد
«طيران الإمارات» تستعد لذروة السفر خلال موسم العطلات الصيفية
اليوم 14:20
«الاتحاد للطيران» تُضاعف رحلاتها إلى كابول
اقتصاد
«الاتحاد للطيران» تعزّز رحلاتها إلى بروكسل ودكا وكراكوف وزنجبار وبالما
اليوم 14:19
«الداخلية» تُطلق الحملة المرورية الثالثة لعام 2026 تحت شعار «صيف بلا حوادث»
علوم الدار
«الداخلية» تُطلق الحملة المرورية الثالثة لعام 2026 تحت شعار «صيف بلا حوادث»
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©