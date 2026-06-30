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علوم الدار

بلدية منطقة الظفرة تطلق حملة "معاً لصيف آمن 2026”

بلدية منطقة الظفرة تطلق حملة "معاً لصيف آمن 2026”
30 يونيو 2026 16:41

أطلقت بلدية منطقة الظفرة بالتعاون مع الشركاء االاستراتيجيين، حملة "معاً لصيف آمن 2026" تحت شعار "جهودكم تصنع الإنجاز… وسلامتكم تضمن الاستدامة"، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز صحة وسلامة العاملين، ورفع مستوى الوعي الوقائي لديهم خلال فصل الصيف.

 

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي الصحي والوقائي، وتعزيز مفاهيم الصحة والسلامة المهنية، من خلال تقديم الفحوصات الطبية وقياس المؤشرات الحيوية، والاستشارات الطبية والتثقيف الصحي، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة، والمحافظة على صحة وسلامة الكوادر الميدانية.

 

وشهدت الحملة مشاركة 610 عمال، حيث تضمنت سلسلة متكاملة من البرامج التوعوية والصحية، شملت محاضرات توعوية حول الوقاية من الإجهاد الحراري، والصحة والسلامة المهنية، والسلامة المرورية، والسلامة العامة، إلى جانب تقديم الفحوصات الطبية وقياس المؤشرات الحيوية، والاستشارات الصحية، وتوزيع الوجبات الصحية، والمواد التوعوية، والهدايا المقدمة من الشركاء.

 

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كما أسهمت الحملة في رفع مستوى الوعي لدى العاملين، من خلال الاستشارات الصحية، والكشف المبكر عن بعض الحالات، وتوزيع النشرات التوعوية، وتدريب العمال على مبادئ الإسعافات الأولية، بما يعزز ثقافة الوقاية، ويدعم توفير بيئة عمل أكثر أماناً وصحة واستدامة.

 

وتم تكريم الجهات المشاركة تقديراً لجهودها وإسهاماتها في إنجاح الحملة.

 

المصدر: وام
بلدية الظفرة
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