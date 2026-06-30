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شرطة أبوظبي تعزّز الوعي بالاستخدام الآمن للدرّاجات الكهربائية في العين

خلال المبادرة التوعوية (من المصدر)
1 يوليو 2026 00:51

أبوظبي (الاتحاد)

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نفّذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة توعوية لتعزيز الاستخدام الآمن للدرّاجات الكهربائية «السكوترات» في حديقة شعاب الأشخر بمدينة العين، ضمن جهودها المستمرة لنشر الثقافة المرورية والوقاية من الحوادث، بما يدعم الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي في «أمن الطرق الذكي»، ويسهم في حماية الأرواح، وتعزيز جودة الحياة.
وشاركت في تنفيذ المبادرة مديرية شرطة منطقة العين ممثلة بمركز شرطة زاخر، وإدارة الشرطة المجتمعية ممثلة بقسم شؤون الشرطة المجتمعية في العين، وإدارة المرور والدوريات الأمنية، بالتعاون مع مركز التواجد البلدي فلج هزاع، حيث جرى توعية أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية بقواعد الاستخدام الآمن للدرّاجات الكهربائية، وأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية واشتراطات السلامة.
وركّزت المبادرة على توعية مستخدمي الدرّاجات بالمخاطر الناجمة عن القيادة المتهورة، واستخدام الدرّاجات في غير المسارات المخصّصة، وعدم ارتداء معدات الوقاية الشخصية، إلى جانب تقديم إرشادات عملية حول السلوكيات المرورية الصحيحة التي تسهم في الحد من الحوادث والإصابات، وتعزز سلامة مستخدمي الدراجات ومستخدمي الطريق.
وأكدت شرطة أبوظبي استمرارها في تنفيذ المبادرات التوعوية الميدانية بالشراكة مع الجهات المعنية، لترسيخ السلوكيات الإيجابية، ورفع مستوى الوعي المروري لدى أفراد المجتمع، بما يسهم في توفير بيئة مرورية أكثر أماناً، ويعزز أمن وسلامة المجتمع.

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