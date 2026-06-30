«الداخلية» تبحث سبل التعاون مع الشرطة البرتغالية

أبوظبي (وام)

اطّلعت وزارة الداخلية، خلال اجتماع افتراضي مع الشرطة البرتغالية، على التجربة البرتغالية في مجال الوقاية من عمليات الاحتيال الإلكتروني، وتم بحث أفضل الممارسات والحلول التقنية المبتكرة المعتمدة في هذا الجانب.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المبادرات والحلول التقنية المبتكرة، الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، والتعريف بالأساليب الاحتيالية المستجدة، إلى جانب مناقشة آليات توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الجهود الوقائية وحماية الأفراد من الجرائم في الفضاء الرقمي.

وأكدت الوزارة، خلال الاجتماع الذي يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني، أن مكافحة هذه الجرائم تتطلب تكاتف الجهود، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تطوير منظومات الحماية الرقمية، وتعزّز أمن المجتمعات وثقة الأفراد في البيئة الرقمية.

وأشارت إلى أن انضمام الوزارة إلى التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال «GASA»، يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الدولية، وتوحيد الجهود مع الشركاء الدوليين حول العالم للتصدي لجرائم الاحتيال العابرة للحدود، بما يدعم توجهات الدولة في ترسيخ الأمن الرقمي وحماية المجتمع.