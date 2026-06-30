الأربعاء 1 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الداخلية» تبحث سبل التعاون مع الشرطة البرتغالية

المشاركون خلال الاجتماع (من المصدر)
1 يوليو 2026 00:50

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
«الداخلية» تُطلق الحملة المرورية الثالثة لعام 2026 تحت شعار «صيف بلا حوادث»
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس رواندا بذكرى استقلال بلاده

اطّلعت وزارة الداخلية، خلال اجتماع افتراضي مع الشرطة البرتغالية، على التجربة البرتغالية في مجال الوقاية من عمليات الاحتيال الإلكتروني، وتم بحث أفضل الممارسات والحلول التقنية المبتكرة المعتمدة في هذا الجانب.
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المبادرات والحلول التقنية المبتكرة، الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، والتعريف بالأساليب الاحتيالية المستجدة، إلى جانب مناقشة آليات توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الجهود الوقائية وحماية الأفراد من الجرائم في الفضاء الرقمي.
وأكدت الوزارة، خلال الاجتماع الذي يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني، أن مكافحة هذه الجرائم تتطلب تكاتف الجهود، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تطوير منظومات الحماية الرقمية، وتعزّز أمن المجتمعات وثقة الأفراد في البيئة الرقمية. 
وأشارت إلى أن انضمام الوزارة إلى التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال «GASA»، يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الدولية، وتوحيد الجهود مع الشركاء الدوليين حول العالم للتصدي لجرائم الاحتيال العابرة للحدود، بما يدعم توجهات الدولة في ترسيخ الأمن الرقمي وحماية المجتمع.

وزارة الداخلية
الإمارات
الشرطة البرتغالية
البرتغال
الاحتيال الإلكتروني
مكافحة الاحتيال
جرائم الاحتيال
آخر الأخبار
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اقتصاد
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اليوم 14:26
24.8% زيادة في عدد أعضاء غرفة أبوظبي بقطاع البناء (الاتحاد)
اقتصاد
38.6 ألف رخصة إنشائية نشطة في أبوظبي
اليوم 14:25
«طيران الإمارات» تستعد لذروة السفر خلال موسم العطلات الصيفية
اقتصاد
«طيران الإمارات» تستعد لذروة السفر خلال موسم العطلات الصيفية
اليوم 14:20
«الاتحاد للطيران» تُضاعف رحلاتها إلى كابول
اقتصاد
«الاتحاد للطيران» تعزّز رحلاتها إلى بروكسل ودكا وكراكوف وزنجبار وبالما
اليوم 14:19
«الداخلية» تُطلق الحملة المرورية الثالثة لعام 2026 تحت شعار «صيف بلا حوادث»
علوم الدار
«الداخلية» تُطلق الحملة المرورية الثالثة لعام 2026 تحت شعار «صيف بلا حوادث»
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©