متنزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار يطلق فعاليات مخيمه الصيفي

العين (الاتحاد)

أطلق متنزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار فعاليات «المخيم الصيفي 2026» الموجه لطلبة الجامعة، ضمن برامجه السنوية الهادفة إلى تعزيز ثقافة الابتكار وتنمية المهارات التكنولوجية لدى الطلبة وإعدادهم لمتطلبات المستقبل.

ويقدم المخيم مجموعة متنوعة من الورش التدريبية التفاعلية والتطبيقات العملية التي تركز على مجالات حيوية تشمل التصميم ثلاثي الأبعاد، والإلكترونيات، والتكنولوجيات الناشئة، بما يسهم في تزويد المشاركين بالمعارف والخبرات التقنية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل والتحولات المتسارعة التي تشهدها الثورة الصناعية الرابعة.

ويركز البرنامج على تحقيق مخرجات عملية تسهم في تطوير قدرات الطلبة وتأهيلهم أكاديمياً ومهنياً، من خلال تمكينهم من تحويل الأفكار النظرية إلى مشاريع ونماذج تطبيقية مبتكرة، إلى جانب إكسابهم مهارات متقدمة في التصميم الرقمي والتصنيع الذكي والتعامل مع الأنظمة الإلكترونية المدمجة.

كما يتيح المخيم للمشاركين فرصة الحصول على شهادات إنجاز معتمدة تدعم مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، فضلاً عن تعزيز مهارات العمل الجماعي والتفكير النقدي وحل المشكلات من خلال أنشطة وتحديات تطبيقية تحاكي بيئات العمل الحديثة.

وأكدت إدارة متنزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار أن المخيم يمثل منصة تعليمية وتدريبية متكاملة لاحتضان الأفكار الإبداعية للطلبة وتحويلها إلى مشاريع ملموسة، مشيرة إلى أن الإقبال الكبير على التسجيل يعكس وعي الطلبة بأهمية استثمار فترة الإجازة الصيفية في تطوير مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة تعزز جاهزيتهم للمستقبل.

ودعا المتنزه الطلبة الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة من المقاعد المتبقية عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكداً مواصلة جهوده في توفير بيئات تعليمية مبتكرة تدعم الإبداع والتميز وتسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة.