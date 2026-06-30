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علوم الدار

«السوربون أبوظبي» تنظّم اليوم المفتوح للطلبة الإماراتيين وأولياء أمورهم

جانب من فعاليات اليوم المفتوح (من المصدر)
1 يوليو 2026 00:50

أبوظبي (الاتحاد)

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تستعد جامعة السوربون أبوظبي لاستضافة النُّسخة الثالثة من فعالية اليوم المفتوح للطلبة الإماراتيين وأولياء أمورهم EduHub، وهي فعالية مفتوحة تستقبل الطلبة الإماراتيين وعائلاتهم في حرم الجامعة، وتتيح لهم فرصة استكشاف الحياة الجامعية والتعرف على المسارات الأكاديمية وفرص التعليم العالي والتطور المهني. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع بدء الطلبة الإماراتيين في مختلف أنحاء الدولة باتخاذ بعض من أهم القرارات المتعلقة بمستقبلهم الأكاديمي والمهني.
وتُقام الفعالية في 6 يوليو في مسرح زايد بحرم الجامعة في جزيرة الريم، حيث تتيح للطلبة الإماراتيين وعائلاتهم فرصة التواصل المباشر مع القيادات الأكاديمية وأعضاء الهيئة التدريسية وممثّلي القبول والخريجين والطلبة الحاليين، إلى جانب الحصول على إرشادات حول مسارات التعليم العالي ومتطلبات القبول وآلية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتسجيل في مؤسّسات التعليم العالي.
ويهدف اليوم المفتوح EduHub إلى الترحيب بالطلبة الإماراتيين وعائلاتهم وتمكينهم من استكشاف الفرص التعليمية المتاحة أمامهم.
كما تعكس الفعالية التوجه الوطني للدولة  نحو إعداد الكفاءات الإماراتية للمستقبل، حيث تجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 152 ألف مواطن بحلول منتصف عام 2025.
وتدعم جامعة السوربون أبوظبي الطلبة الموهوبين والطموحين، عبر مجموعة من المنح الدراسية التي تهدف إلى توسيع فرص الوصول إلى تعليم عالمي المستوى. 
وتستهلُّ الفعالية برنامجها بكلمة ترحيبية تلقيها فرح البشر، مديرة قطاع تجربة الطلبة في جامعة السوربون أبوظبي. كما يتضمن البرنامج عروضاً تعريفية.

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